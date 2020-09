Serie A, tempo di nuovi proprietari: dopo Friedkin anche Krause per la prima del suo Parma [FOTO] (Di domenica 20 settembre 2020) E’ tempo di nuovi proprietari in Serie A. Nuova stagione, dunque, e nuovi presidenti. E sempre più americani. Commisso è stato il primo, ormai più di un anno fa, e ha sicuramente – in maniera indiretta – fatto partire la “colonizzazione” a stelle e strisce nel nostro paese. E così, dopo Friedkin alla Roma solo qualche settimana fa, anche Kyle Krause è diventato il nuovo numero uno del Parma. Il magnate texano che succede a Pallotta, insieme al figlio Ryan, ha seguito ieri la prima assoluta del suo nuovo club in quel di Verona. Solo pari, 0-0, ma qualche buona indicazione in attesa di buone nuove sul mercato. E sarà ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) E’diinA. Nuova stagione, dunque, epresidenti. E sempre più americani. Commisso è stato il primo, ormai più di un anno fa, e ha sicuramente – in maniera indiretta – fatto partire la “colonizzazione” a stelle e strisce nel nostro paese. E così,alla Roma solo qualche settimana fa,Kyleè diventato il nuovo numero uno del. Il magnate texano che succede a Pallotta, insieme al figlio Ryan, ha seguito ieri laassoluta del suo nuovo club in quel di Verona. Solo pari, 0-0, ma qualche buona indicazione in attesa di buone nuove sul mercato. E sarà ...

SerieA : È tempo di riscendere in campo. ?? Si apre una nuova #SerieATIM. ?????? Resta aggiornato con l'App ufficiale di Lega… - NetflixIT : Cose che scorrono molto velocemente: Estate Serie che ti piacciono Tempo del tasto “Continua a guardare…' - CalcioWeb : #SerieA, tempo di nuovi proprietari: dopo #Friedkin anche #Krause per la prima del suo #Parma [FOTO] - - recovery5171880 : RT @SerieA: È tempo di riscendere in campo. ?? Si apre una nuova #SerieATIM. ?????? Resta aggiornato con l'App ufficiale di Lega Serie A e sc… - whoviansoul : Fun fact: heaven sent è l’episodio preferito di mio padre di tutta la serie. Dopo l’undicesimo dottore aveva “molla… -