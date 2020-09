Serie A prima giornata amaro ritorno del Crotone nella massima serie con una pesante sconfitta (4-1) contro il Genoa (Di domenica 20 settembre 2020) Genoa 4 Crotone 1 Marcatori: Destro 6°, Pandev 9°, Riviere 28°, Zappacosta 34°, Pjaca 75° Genoa (3-5-2): Perin, Biraschi, Zapata, Goldanica, Ghiglione, Lerager (Melegoni), Zajc (Behrami), Zappacosta (Czyborra), Badej (Radovanovic), Pandev (Pjaca), Destro. All. Maran Crotone (3-5-2): Cordaz, Magallan, Marrone, Golemic, Molina, Zanellato (Henrique), Cigarini, Mazzotta (Rispoli), Messias, Simy (Dragus), Riviere (Kargbo). All. Stroppa Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta Assistenti: Giallatini – Maccadino Quarto giudice a bordo campo: Gianluca Manganiello di Pinerolo Var: Banti – Avar: Ranghetti Ammoniti: Molina, Zappacosta, Zajc, Pandev, Mazzotta, Ghiglione Angoli: 5 a 3 e per il ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 20 settembre 2020)1 Marcatori: Destro 6°, Pandev 9°, Riviere 28°, Zappacosta 34°, Pjaca 75°(3-5-2): Perin, Biraschi, Zapata, Goldanica, Ghiglione, Lerager (Melegoni), Zajc (Behrami), Zappacosta (Czyborra), Badej (Radovanovic), Pandev (Pjaca), Destro. All. Maran(3-5-2): Cordaz, Magallan, Marrone, Golemic, Molina, Zato (Henrique), Cigarini, Mazzotta (Rispoli), Messias, Simy (Dragus), Riviere (Kargbo). All. Stroppa Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta Assistenti: Giallatini – Maccadino Quarto giudice a bordo campo: Gianluca Manganiello di Pinerolo Var: Banti – Avar: Ranghetti Ammoniti: Molina, Zappacosta, Zajc, Pandev, Mazzotta, Ghiglione Angoli: 5 a 3 e per il ...

