Serie A, le probabili formazioni di Milan-Bologna

Serie A, le probabili formazioni della prima giornata. In campo Milan, Napoli e Juventus. ROMA – Serie A, le probabili formazioni della prima giornata. Riparte il campionato dopo la breve sosta estiva con sette delle dieci sfide in programma (tre partite rinviate al 30 settembre).

Serie A, le probabili formazioni della prima giornata

Riparte la Serie A. Andiamo a vedere tutte le possibili scelte dei tecnici in questa prima giornata.

Milan-Bologna (21/9 ore 20.45)

Nel Milan Pioli potrebbe attuare un po' di turn-over visti gli impegni europei. Possibile esordio dal 1′ sia per Tonali che

