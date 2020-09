Serie A, esordio stagionale per Napoli e Juventus (Di domenica 20 settembre 2020) Serie A, i risultati di domenica 20 settembre 2020. Apre Parma-Napoli, chiude Juventus-Sampdoria. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 20 settembre 2020. Dopo i primi due anticipi, la prima giornata di campionato prosegue con quattro sfide in programma: Parma-Napoli, Genoa-Crotone, Sassuolo-Cagliari e Juventus-Sampdoria. Serie A, il programma di domenica 20 settembre 2020 Di seguito il programma delle sfide di Serie A di domenica 20 settembre 2020, valide per la prima giornata di campionato. (CLASSIFICA e PROBABILI FORMAZIONI) Parma-Napoli (ore 12.30)Genoa-Crotone (ore 15)Sassuolo-Cagliari (ore 18)Juventus-Sampdoria (ore 20.45) Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020)A, i risultati di domenica 20 settembre 2020. Apre Parma-, chiude-Sampdoria. ROMA –A, i risultati di domenica 20 settembre 2020. Dopo i primi due anticipi, la prima giornata di campionato prosegue con quattro sfide in programma: Parma-, Genoa-Crotone, Sassuolo-Cagliari e-Sampdoria.A, il programma di domenica 20 settembre 2020 Di seguito il programma delle sfide diA di domenica 20 settembre 2020, valide per la prima giornata di campionato. (CLASSIFICA e PROBABILI FORMAZIONI) Parma-(ore 12.30)Genoa-Crotone (ore 15)Sassuolo-Cagliari (ore 18)-Sampdoria (ore 20.45)

