Sea Watch bloccata a Palermo sotto fermo amministrativo: c'è ancora Salvini al governo? (Di domenica 20 settembre 2020) Ma che al governo c'è ancora Salvini? Per carità, non è che l'esecutivo abbia il potere assoluto ma è chiaro che contro le Ong ci sono segmenti dello Stato, chissà se autonomamente o sotto pressione ... Leggi su globalist (Di domenica 20 settembre 2020) Ma che alc'? Per carità, non; che l'esecutivo abbia il potere assoluto ma; chiaro che contro le Ong ci sono segmenti dello Stato, chissà se autonomamente opressione ...

