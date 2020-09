Scuola, ricreazione seduti e niente cortile: anche così i nostri figli si ammalano (Di domenica 20 settembre 2020) Ho la fortuna di mandare mio figlio in una Scuola dove neanche per un secondo si è pensato che durante le otto ore di Scuola i bambini non potessero uscire in giardino causa Covid-19. Ovviamente, per rispettare le misure di sicurezza, è stato deciso che il cortile/giardino fosse diviso in aree, destinate alle varie classi, in modo da evitare ogni contatto. I bambini continuano a uscire due volte al giorno, a lungo e a dirla tutta come genitore questo aspetto mi fa stare molto più tranquilla che pensare i miei figli immobili sul banco otto ore. Sono stata fortunata. Eppure, alla riunione di classe di qualche giorno fa, il referente per il Covid-19 ci ha spiegato che è stata dura far passare al ministero la linea del cortile, perché le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Ho la fortuna di mandare mioo in unadove neper un secondo si è pensato che durante le otto ore dii bambini non potessero uscire in giardino causa Covid-19. Ovviamente, per rispettare le misure di sicurezza, è stato deciso che il/giardino fosse diviso in aree, destinate alle varie classi, in modo da evitare ogni contatto. I bambini continuano a uscire due volte al giorno, a lungo e a dirla tutta come genitore questo aspetto mi fa stare molto più tranquilla che pensare i mieiimmobili sul banco otto ore. Sono stata fortunata. Eppure, alla riunione di classe di qualche giorno fa, il referente per il Covid-19 ci ha spiegato che è stata dura far passare al ministero la linea del, perché le ...

