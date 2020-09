Scrutatore positivo nel Piacentino, tutti gli operatori in quarantena. Il sindaco: “Chi ha votato con la mascherina non corre rischi” (Di domenica 20 settembre 2020) Aveva fatto il tampone venerdì 18 settembre ma, senza aspettare il risultato del test, era andato al seggio per fare lo Scrutatore. Ha scoperto di essere positivo al Covid-19 quando le operazioni per l’apertura del seggio erano già state avviate. Questa mattina il sindaco del comune di Calendario (Piacenza), Filippo Zangrandi, ha dovuto sospendere le operazioni elettorali al seggio a causa del rischio di contagio. “Le operazioni elettorali al seggio 2 sono sospese causa Covid fino alle 13.30 circa. Dalle ore 13.30 circa sarà operativo il nuovo seggio, con personale nuovo”. Il sindaco ha affidato ai social l’annuncio, precisando che chi aveva già votato indossando la mascherina e sanificandosi le mani non correva alcun ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Aveva fatto il tampone venerdì 18 settembre ma, senza aspettare il risultato del test, era andato al seggio per fare lo. Ha scoperto di essereal Covid-19 quando le operazioni per l’apertura del seggio erano già state avviate. Questa mattina ildel comune di Calendario (Piacenza), Filippo Zangrandi, ha dovuto sospendere le operazioni elettorali al seggio a causa del rischio di contagio. “Le operazioni elettorali al seggio 2 sono sospese causa Covid fino alle 13.30 circa. Dalle ore 13.30 circa sarà operativo il nuovo seggio, con personale nuovo”. Ilha affidato ai social l’annuncio, precisando che chi aveva giàindossando lae sanificandosi le mani nonva alcun ...

