Scrutatore positivo al Coronavirus: spostato il seggio (Di domenica 20 settembre 2020) Uno Scrutatore elettorale è risultato positivo al test per il Coronavirus e si è dunque resa necessaria la sospensione temporanea delle attività del seggio interessato, lo spostamento in un'altra sala e la ripresa della normale tornata di voto grazie anche agli scrutatori "arruolati al momento". E' quanto accaduto oggi a Calendasco, comune del piacentino situata in una delle zone dell'Emilia-Romagna più colpite negli scorsi mesi dall'epidemia. A darne notizia è stato il sindaco, Filippo Zangrandi, che dalle pagine social ha avvertito che "le operazioni elettorali al seggio 2 sono sospese causa Covid fino alle 13.30 circa. Dalle ore 13.30 circa sara' operativo il nuovo seggio, con personale ...

