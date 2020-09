Scopri il monk fruit o frutto del monaco | il dolcificante del futuro tutto naturale!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 20 settembre 2020)il: è ildel. Si chiamadel) e contiene praticamente zero calorie. La Food and Drug Administration lo riconosce ufficialmente come edulcorante, ma le sue proprietà sono state scoperte ben prima che se ne accorgesse l’ente federale americano che vigila su cibo e medicine. Questoè infatti da secoli un ingrediente della medicina tradizionale cinese. Molti di noi probabilmente non lo degnerebbero di un’occhiata, se lo vedessero in mezzo ad altra frutta ben più accattivante e colorata, eppure ildelin questi ultimi tempi sta ricevendo un sacco di attenzione da parte ...