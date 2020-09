Schira: stasera e domani nuovi contatti Roma-Napoli per sbloccare situazione Milik (Di domenica 20 settembre 2020) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato poco fa a Dazn prima del fischio di inizio di Parma-Napoli. Ha ammesso che la trattativa in corso con la Roma per la cessione di Milik non è ancora andata a buon fine. Ed ha aggiunto: “Vedremo nei prossimi giorni”. Su Twitter, il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira scrive che già questa sera sono previsti nuovi contatti tra Roma e Napoli per cercare di sbloccare la situazione. Appena sarà tutto a posto, la Juventus è pronta ad accogliere Edin Dzeko, che ieri Fonseca ha lasciato in panchina. Cristiano #Giuntoli a Dazn: “Abbiamo una trattativa con la #ASRoma per ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 settembre 2020) Il direttore sportivo del, Cristiano Giuntoli, ha parlato poco fa a Dazn prima del fischio di inizio di Parma-. Ha ammesso che la trattativa in corso con laper la cessione dinon è ancora andata a buon fine. Ed ha aggiunto: “Vedremo nei prossimi giorni”. Su Twitter, il giornalista esperto di mercato Nicolòscrive che già questa sera sono previstitraper cercare dila. Appena sarà tutto a posto, la Juventus è pronta ad accogliere Edin Dzeko, che ieri Fonseca ha lasciato in panchina. Cristiano #Giuntoli a Dazn: “Abbiamo una trattativa con la #ASper ...

