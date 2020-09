Save the Children: 415 milioni i bambini a rischio nel mondo (Di domenica 20 settembre 2020) Nel mondo almeno 415 milioni di bambini sono sottoposti al 'fuoco incrociato' della guerra e degli effetti della pandemia di coronavirus. A renderlo noto è Save the Children, secondo cui tra le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 settembre 2020) Nelalmeno 415disono sottoposti al 'fuoco incrociato' della guerra e degli effetti della pandemia di coronavirus. A renderlo noto èthe, secondo cui tra le ...

In Yemen, in piena emergenza, i bombardamenti sono più che raddoppiati rispetto a fine 2019, in Siria sono stati colpiti 84 ospedali e presidi sanitari dallo scorso dicembre. Davanti a questa emergenz ...

