(Di domenica 20 settembre 2020) Alle 18.00 e con mille tifosi sugli spaltiinizieranno la loro avventura in campionato.De Zerbi potrà contare su Berardi e Locatelli, ma non su Magnanelli e Boga. Di Francesco alla ...

DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - SassuoloUS : #Calciomercato ?? Ufficiale il ritorno di Filippo #Romagna in neroverde! Al Cagliari ceduto Alessandro Tripaldelli.… - okayokayentret1 : Como assistir Sassuolo x Cagliari Ao Vivo – Campeonato Italiano - EsportivaTabela : Como assistir Sassuolo x Cagliari Ao Vivo - Campeonato Italiano - IlmsgitSport : #sassuolo-#cagliari, dalle 18.00 La Diretta le probabili formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Cagliari

Alle 18.00 e con mille tifosi sugli spalti Sassuolo e Cagliari inizieranno la loro avventura in campionato.De Zerbi potrà contare su Berardi e Locatelli, ma non su Magnanelli e Boga.La diretta di Sassuolo Cagliari oggi sarà affidata all’arbitro della sezione AIA di Tivoli Livio Marinelli nella prima giornata di Campionato: al Mapei Stadium pure non mancheranno gli assistenti Muto ...Il pubblico torna allo stadio per le prime partite di serie A e per il Gran Premio di Formula 1 a Imola. Fino a mille tifosi potranno assistere domenica 20 settembre alle partite della prima di campio ...