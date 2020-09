Sassuolo-Cagliari, che gol su punizione di Bourabia: è 1-1 (VIDEO) (Di domenica 20 settembre 2020) Il Sassuolo pareggia con un gran gol. Nel match contro il Cagliari, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Roberto De Zerbi trovano la rete dell’1-1 grazie ad una punizione pennellata di Bourabia che scavalca la barriera e batte Cragno. Ultimi minuti di fuoco al Mapei Stadium. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Ilpareggia con un gran gol. Nel match contro il, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Roberto De Zerbi trovano la rete dell’1-1 grazie ad unapennellata diche scavalca la barriera e batte Cragno. Ultimi minuti di fuoco al Mapei Stadium.

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Cagliari 0-1, rete di Simeone G. (CAG) - OptaPaolo : 17 - Il Sassuolo ha effettuato 17 conclusioni nel primo tempo contro il Cagliari: i neroverdi non hanno mai tentato… - DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - RUWTCloseFinish : SOCCER: Cagliari, Sassuolo all tied up Cagliari 1, Sassuolo 1 - 90'+2' (up 5 to 113 roots) - GianForzaNapol1 : @cavmar2000 La favoletta Sassuolo sta perdendo contro un Cagliari molto rimaneggiato -