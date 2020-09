Samp, Osti conferma tutto su Candreva: “Saremmo felici, aspettiamo sua decisione” (Di domenica 20 settembre 2020) Ai microfoni di Sky Sport, poco prima dell’inizio della gara contro la Juventus, il ds della Sampdoria Carlo Osti ha confermato il retroscena su Candreva che vi abbiamo già raccontato. Queste le sue parole: “E’ un calciatore che piace moltissimo ma penso che non piaccia solo a noi. Qualora uscisse dall’Inter sarà il ragazzo a scegliere la destinazione. Siamo in attesa ma diciamo che saremo contenti di abbracciarlo a Genova”. Conferme anche sull’arrivo di Keita: “Stiamo aspettando di definire. Deve far lui delle definizioni col Monaco, arriverà sicuramente, non so solo il giorno”. Foto: sito ufficiale Sampdoria L'articolo Samp, Osti conferma tutto su ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Ai microfoni di Sky Sport, poco prima dell’inizio della gara contro la Juventus, il ds delladoria Carlohato il retroscena suche vi abbiamo già raccontato. Queste le sue parole: “E’ un calciatore che piace moltissimo ma penso che non piaccia solo a noi. Qualora uscisse dall’Inter sarà il ragazzo a scegliere la destinazione. Siamo in attesa ma diciamo che saremo contenti di abbracciarlo a Genova”. Conferme anche sull’arrivo di Keita: “Stiamo aspettando di definire. Deve far lui delle definizioni col Monaco, arriverà sicuramente, non so solo il giorno”. Foto: sito ufficialedoria L'articolosu ...

