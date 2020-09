Salvo | compagno Valentina Persia | com’è morto? Una tragica fine

Leggi su chenews

(Di domenica 20 settembre 2020)non ha mai nascosto l’amore che prova per il suoprematuramente. Un racconto doloroso da parte dell’attrice. Foto da Instagram: @vIronica, irriverente e dal sorriso contagioso, sembra impossibile che la depressione abbia colto anche. Eppure, purtroppo, è una malattia che non fa sconti e l’attrice lo ha raccontato con estrema dignità, sdoganando numerosi tabù con la sua testimonianza. A darle il primo colpo la morte di, il suo, un grande amore che ha avuto al suo fianco per solo quattro anni....