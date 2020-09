Salvini lancia la foto con studenti a terra: tra attacco ad Azzolina, riflessi e voci su Jabuticaba (Di domenica 20 settembre 2020) Il caso del giorno sui social si riferisce indubbiamente ad una foto lanciata da Salvini tramite i suoi canali social, in cui possiamo notare la presenza di studenti a terra per l’assenza di banchi. Questione che richiama in parte quella che abbiamo avuto modo di analizzare nei giorni scorsi, a proposito di una scuola elementare a Genova, con tutti i chiarimenti del caso grazie ai quali abbiamo avuto modo di analizzare al meglio la storia. Ebbene, il caso di oggi investe un attacco ad Azzolina a proposito delle scuole italiane, ma anche la presunta origine brasiliana dello scatto. In particolare, alcuni utenti stanno rilanciando l’indiscrezione secondo cui l’immagine degli studenti a terra in una ... Leggi su bufale (Di domenica 20 settembre 2020) Il caso del giorno sui social si riferisce indubbiamente ad unata datramite i suoi canali social, in cui possiamo notare la presenza diper l’assenza di banchi. Questione che richiama in parte quella che abbiamo avuto modo di analizzare nei giorni scorsi, a proposito di una scuola elementare a Genova, con tutti i chiarimenti del caso grazie ai quali abbiamo avuto modo di analizzare al meglio la storia. Ebbene, il caso di oggi investe unada proposito delle scuole italiane, ma anche la presunta origine brasiliana dello scatto. In particolare, alcuni utenti stanno rindo l’indiscrezione secondo cui l’immagine degliin una ...

