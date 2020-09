Salviamo le camere per costruire l’alternativa alle coalizioni diversamente populiste

Leggi su linkiesta

(Di domenica 20 settembre 2020) La legge sul cosiddetto taglio dei parlamentari non è una riforma costituzionale, ma un monumento al regime change populista. Una sorta di arco di trionfo, che celebra la conquista delle istituzioni della Repubblica. La sforbiciata non nasce da un disegno costituente, ma da anni di insulti alla politica e al Parlamento. I “portavoce” di Grillo sono stati educati al disprezzo di deputati e senatori – cioè, anche, di sé stessi – come usurpatori della sovranità popolare e rappresentanti abusivi del potere democratico. Avere finto, nel trapasso tra il Conte I e il Conte II, che questa legge fosse davvero una riforma e potesse essere discussa come tale (cavillando sul fatto che si potranno fare dopo le cose, che si sarebbero dovuto fare prima di ridurre il numero di eletti) è la responsabilità più grave e – temo ...