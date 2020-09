Salerno | seggi aperti | presidente De Luca e sindaci alle urne

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Hanno preso il via anche in provincia dile operazioni di voto per le elezioni regionali, amministrative e referendarie. Tra i primi a recarsiildella Regione Campania, Vincenzo Deche ha votato8. Per la prima volta, ilsi è recato da solo senza i figli. Piero, parlamentare del Pd, ha espresso la sua preferenza10:30 alo 24. Stesso orario per il primo cittadino di, Vincenzo Napoli e di Vietri Giovanni De Simone. Il sindaco diha votatoore 10.30 al Convitto nazionale. Quello di Vietri, nella frazione di ...