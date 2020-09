Rossana Rossanda morta | addio alla giornalista e fondatrice de ‘Il Manifesto’

Leggi su urbanpost

(Di domenica 20 settembre 2020), scrittrice, intellettuale e. Ladel quotidiano ‘Il Manifesto’ si è spenta nella notte a Roma a 96 anni. La notizia della sua scomparsa è stata data dallo stesso quotidiano: “Ricorderemo la nostrasul giornale in edicola martedì”, si legge. Dal giornale si separò con grande rammarico nel 2012: «Prendo atto della indisponibilità al dialogo della direzione e della redazione. Smetto di collaborare». Divergenze politiche e di approccio editoriale, unperò dovuto anche al gap anagrafico: «Mi hanno sempre visto come una madre castratrice anche se io non mi sono mai sentita tale. Ma forse è una legge ...