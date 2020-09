Romola Garai è Miss Marx | “Per le donne il senso dell’umorismo è un’arma contro il patriarcato”

(Di domenica 20 settembre 2020) Intervista a, protagonista di, film di Susanna Nicchiarelli che racconta la vita e l'opera di Eleanor, figlia del famoso filosofo. Presentato in concorso a Venezia 2020, arriva in sala il 17 settembre, film di Susanna Nicchiarelli sulla vita e le opere di Eleanor, figlia del filosofo Karl: attivista, traduttrice, scrittrice, grande comunicatrice. A interpretarla è. Abbiamo incontrato l'attrice proprio al Lido di Venezia: inEleanor dice che il poeta Shelley conosceva il vero significato della parola libertà. Qual è per? "Credo l'essere liberi dai tuoi ...

Presentato in concorso a Venezia 2020, arriva in sala il 17 settembre Miss Marx, film di Susanna Nicchiarelli sulla vita e le opere di Eleanor Marx, figlia del filosofo Karl: attivista, traduttrice, s ...Dopo gli stranieri, gli italiani. Segnateveli in calendario: sono i film italiani che ci faranno venire la voglia di tornare al cinema. Per cui varrà la pena tornare al cinema… Con le dovute precauzio ...Perché una donna intelligente e colta si lega per la vita a un uomo che non la merita, ne dissipa i beni e la tradisce, senza nemmeno preoccuparsi di nasconderlo? È quello che successe a Eleanor Marx, ...