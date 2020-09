Romina Power, parole forti: l’appello e il ricordo importante (Di domenica 20 settembre 2020) Questo articolo Romina Power, parole forti: l’appello e il ricordo importante . La cantante Romina Power proprio non ci sta e utilizza parole forti per lanciare il suo appello, ricordando anche un volto molto noto della televisione. Romina Power, cantante di grande fama, si è voluta esprimere sui social lanciando un importante appello per una questione a cui crede molto. Romina sulla sua pagina Instagram ha sempre … Leggi su youmovies (Di domenica 20 settembre 2020) Questo articolo: l’appello e il. La cantanteproprio non ci sta e utilizzaper lanciare il suo appello, ricordando anche un volto molto noto della televisione., cantante di grande fama, si è voluta esprimere sui social lanciando unappello per una questione a cui crede molto.sulla sua pagina Instagram ha sempre …

liberadidonna1 : RT @raffaraffa25: Casimiro lo devo castrare, ma io non lo voglio castrare. È un bel toro intero Romina Power #blob - leti_tizia_le : @risietbisi albano e romina power - DavidBlack1980 : RT @raffaraffa25: Casimiro lo devo castrare, ma io non lo voglio castrare. È un bel toro intero Romina Power #blob - BlobRai3 : RT @raffaraffa25: Casimiro lo devo castrare, ma io non lo voglio castrare. È un bel toro intero Romina Power #blob - raffaraffa25 : Casimiro lo devo castrare, ma io non lo voglio castrare. È un bel toro intero Romina Power #blob -