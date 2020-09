Roma? Vediamo Massimiliano Allegri dà spettacolo a Ballando con le stelle

Leggi su iltempo

(Di domenica 20 settembre 2020) C'è lanel futuro prossimo di? L'ex allenatore della Juventus è stato ballerino per una notte della prima puntata dicon le, il dancing show di Milly Carlucci., in sala prove, credendo di non essere ripreso ha risposto ridendo alla sua maestra: “Se vengo alla? No, no, non si sa, non si sa, mo', mo'”.