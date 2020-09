sportli26181512 : #Notizie #ArkadiuszMilik Roma: «Smentiamo illazioni su condizioni fisiche di Milik»: Milik Roma condizioni fisiche… - NCN_it : MILIK, LA ROMA CHIARISCE: “PROFONDA STIMA E RISPETTO: SMENTIAMO QUALSIASI ILLAZIONE SUL SUO STATO DI SALUTE”… - SeEarn : MILIK, LA ROMA CHIARISCE: “PROFONDA STIMA E RISPETTO: SMENTIAMO QUALSIASI ILLAZIONE SUL SUO STATO DI SALUTE”… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LA NOTA - Roma: 'Smentiamo qualsiasi illazione sullo stato della trattativa con il Napoli a causa dello stato di salute… - infoitsport : Roma, conferma UFFICIALE: “Smentiamo illazioni su condizioni fisiche Milik” -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Smentiamo

La Roma, attraverso il proprio sito, ha diramato un comunicato ufficiale sulla questione Arek Milik. Ecco il testo. "In merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con il Napoli per il possibil ...ROMA - È caos tra Roma e Napoli per la trattativa che dovrebbe portare Arkadius Milik in giallorosso. Il club giallorosso è intervenuto tramite un comunicato sul proprio sito per prendere le distanze ...La Roma interviene sul caso Milik con un comunicato: " "In merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con il Napoli per il possibile trasferimento di Arkadiusz Milik, l’AS Roma smentisce quals ...