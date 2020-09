LaStampa : Roma, 56enne siriano ucciso da un colpo di pistola durante un furto, ferito un carabiniere - FirenzePost : Roma: siriano irregolare aggredisce e ferisce con cacciavite un carabiniere, ucciso da un altro militare - SecolodItalia1 : Roma, ladro ucciso all’Eur: era un siriano, aveva colpito al petto un carabiniere col cacciavite… - DRusconi : RT @LaStampa: Roma, 56enne siriano ucciso da un colpo di pistola durante un furto, ferito un carabiniere - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Roma, 56enne siriano ucciso da un colpo di pistola durante un furto, ferito un carabiniere -

ROMA – Intervenuti nella notte in un palazzo a Roma per la segnalazione di persone sospette, due cararabinieri hanno tentato di bloccare uno sconosciuto nel cortile, ma uno è stato colpito al costato ...Un ladro è morto e un carabiniere è rimasto ferito a Roma, nel quartiere Eur, durante un tentativo di furto in un palazzo, avvenuto la scorsa notte. Il fatto è accaduto in via Paolo Di Dono, quando i ...Intervenuti nella notte in un palazzo, due cararabinieri hanno tentato di bloccare un uomo nel cortile, un militare è stato colpito al costato con un cacciavite. Il collega ha quindi esploso 2 colpi c ...