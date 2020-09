Roma | ladro ucciso durante un tentativo di furto all’EUR

(Di domenica 20 settembre 2020) Un uomo di 56 anni è rimastola notte scorsa in via Paolo Di Dono, in zona Eur aundiin una palazzina di uffici. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni cittadini e in pochi minuti due carabinieri sono giunti sul posto. I due militari hanno cercato di bloccare uno dei due malviventi, che in tutta risposta ha colpito uno dei due carabinieri con un cacciavite. Il collega, a quel punto, ha esploso 2 colpi di pistola contro il bandito, un cittadino siriano di 56 anni, che è deceduto sul colpo. Il complice del 56enne, invece, è riuscito a darsi alla fuga. Il militare ferito è stato trasportato presso l’ospedale Sant’Eugenio....

Cocco060477 : RT @ultimenotizie: Gli hanno rubato le fedi nuziali a 5 giorni dalle nozze. Ma, grazie ai social, sono riusciti a a farsele riconsegnare da… - Elisa34012803 : RT @ultimenotizie: Gli hanno rubato le fedi nuziali a 5 giorni dalle nozze. Ma, grazie ai social, sono riusciti a a farsele riconsegnare da… - Spiralwavemood : RT @ultimenotizie: Gli hanno rubato le fedi nuziali a 5 giorni dalle nozze. Ma, grazie ai social, sono riusciti a a farsele riconsegnare da… - ultimenotizie : Gli hanno rubato le fedi nuziali a 5 giorni dalle nozze. Ma, grazie ai social, sono riusciti a a farsele riconsegna… - infoitinterno : Roma, carabiniere uccide un ladro che aveva ferito il collega durante un furto -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ladro

Un carabiniere del nucleo radiomobile di Roma ha sparato e ucciso un uomo che lo aveva aggredito con un cacciavite all’interno del cortile di un palazzo al Roma. Nella notte, a seguito della segnalazi ...Sul posto, oltre ai carabinieri, il pm di turno della procura di Roma. Il militare ferito è stato trasportato presso l'ospedale Sant'Eugenio per le cure del caso, mentre il complice è riuscito a dileg ...PESCARA – Non è riuscito a portare a termine il furto per il tempestivo intervento della Polizia di Stato. E’ accaduto oggi pomeriggio, verso le ore 15.50, in via Milano, davanti alla scuola usata per ...