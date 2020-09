Roma | ladro ucciso durante un tentativo di furto all' EUR

(Di domenica 20 settembre 2020) Un uomo di 56 anni è rimastola notte scorsa in via Paolo Di Dono, in zona Eur aundiin una palazzina di uffici. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni cittadini e in pochi minuti due carabinieri sono giunti sul posto.I due militari hanno cercato di bloccare uno dei due malviventi, che in tutta risposta ha colpito uno dei due carabinieri con un cacciavite. Il collega, a quel punto, ha esploso 2 colpi di pistola contro il bandito, un cittadino siriano di 56 anni, che è deceduto sul colpo.Il complice del 56enne, invece, è riuscito a darsi alla fuga. Il militare ferito è stato trasportato presso l'ospedale Sant'Eugenio. Omicidio Willy: "Sequestrate i beni alle famiglie del ...

