Roma | ladro ucciso durante un tentativo di furto all' EUR

(Di domenica 20 settembre 2020) Un uomo di 56 anni è rimastola notte scorsa in via Paolo Di Dono, in zona Eur aundiin una palazzina di uffici. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni cittadini e in pochi minuti due carabinieri sono giunti sul posto.I due militari hanno cercato di bloccare uno dei due malviventi, che in tutta risposta ha colpito uno dei due carabinieri con un cacciavite. Il collega, a quel punto, ha esploso 2 colpi di pistola contro il bandito, un cittadino siriano di 56 anni, che è deceduto sul colpo.Il complice del 56enne, invece, è riuscito a darsi alla fuga. Il militare ferito è stato trasportato presso l'ospedale Sant'Eugenio. Omicidio Willy: "Sequestrate i beni alle famiglie del ...

RaiNews : Intervenuti nella notte in un palazzo, due cararabinieri hanno tentato di bloccare due ladri, ma uno è stato colpit… - Corriere : Roma, tentata rapina all’Eur: un ladro ucciso e un carabiniere ferito al petto con un cacciavite - LaStampa : Roma, 56enne siriano ucciso da un colpo di pistola durante un furto, ferito un carabiniere - EleEsse77 : RT @ElisabettaPic13: #Carabiniere spara ed uccide ladro d'appartamento a Roma che aveva ferito un suo collega cc con un cacciavite. Il ladr… - marcjulietbella : RT @ElisabettaPic13: #Carabiniere spara ed uccide ladro d'appartamento a Roma che aveva ferito un suo collega cc con un cacciavite. Il ladr… -

Tragedia nella notte in via Paolo Di Dono, nel quartiere romano dell'Eur. Nel corso di un furto in appartamento un ladro è morto dopo essere stato colpito da un proiettile esploso da un carabiniere in ... In foto, il complesso abitativo del quartiere Eur dove c'è stato il tentativo di furto Un tentativo di furto finito nel sangue, con la morte del malvivente e il ferimento di un carabiniere. È quanto a ...