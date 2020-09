Roma | ferito un carabiniere durante un furto a Roma | morto ladro

Corriere : Roma, tentata rapina all’Eur: un ladro ucciso e un carabiniere ferito al petto con un cacciavite - bettadigiulio : RT @Corriere: Roma, tentata rapina all’Eur: un ladro ucciso e un carabiniere ferito al petto con un cacciavite - Sandro_Bo_ : E vabbè, un ladro in meno! Roma, ladri in un palazzo, sparatoria nella notte. Un morto e un carabiniere ferito - I… - Gazzettino : Roma, ladro ucciso durante un tentato furto all'Eur: caccia al complice, ferito un carabiniere - lightmoon972 : RT @polizia2013: Sparatoria a Roma nella notte durante un tentativo di furto. #carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ferito

Il militare è stato colpito al costato con un cacciavite e il collega ha aperto il fuoco uccidendo l'aggressore Intervenuti nella notte in un palazzo a Roma per ... Il militare ferito è stato ...... il tentativo di furto avvenuto nella notte in un edificio di Roma, in via Paolo Di Dono, nel quartiere Eur. Un uomo è stato ucciso, mentre un carabiniere è rimasto ferito.Secondo quanto riferisce ...Sparatoria nella notte in via Paolo Di Dono, nel quartiere Eur Serafico a Roma. Sono le ore 4,15, quando un portiere di un comprensorio residenziale sente dei rumori sospetti provenire dal palazzo vic ...