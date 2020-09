(Di domenica 20 settembre 2020) Unirlandese di 32 anni è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri del Comandopiazza Venezia con l’accusa di danneggiamento aggravato su cose di interesse storico ed artistico. L’uomo è statodal personale di vigilanza del Parco Archeologico delsubito dopo aver inciso, con un oggetto appuntito, le suesu unposto al primo livello dell’Anfiteatro Flavio, e deferito all’Autorità Giudiziaria. I Carabinieri sono da tempo impegnati nella zona compresa tra il complesso monumentale del, via dei Fori Imperiali e piazza Venezia per contrastare fenomeni di illegalità, degrado e abusivismo., sanzionati 3 venditori ambulanti Ieri, nel corso di ...

myrtamerlino : Niente #minigonna sennò ai prof cade l'occhio. Al #Socrate di Roma l'ennesimo caso di totale mancanza di rispetto d… - CorriereCitta : Roma, ennesimo sfregio al Colosseo: turista sorpreso ad incidere le sue iniziali su un pilastro - medicojunghiano : RT @myrtamerlino: Niente #minigonna sennò ai prof cade l'occhio. Al #Socrate di Roma l'ennesimo caso di totale mancanza di rispetto delle #… - maggibob : #Fonsecaout perché ha avallato l’ennesimo smantellamento di quello che restava della #Roma. È così regaliamo #Dzeko… - EliElielba : RT @myrtamerlino: Niente #minigonna sennò ai prof cade l'occhio. Al #Socrate di Roma l'ennesimo caso di totale mancanza di rispetto delle #… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ennesimo

RomaToday

A Roma due Carabinieri aggrediti durante un controllo sparano ed uccidono un uomo. Ennesimo atto di violenza nella Capitale, accaduto nella notte nei pressi dell’Eur, in via Paolo Di Dono. Il Nucleo R ...A differenza di quanto accaduto allo US Open un paio di settimane fa, questa volta è Matteo Berrettini a uscire sconfitto dalla sfida contro Casper Ruud. Sconfitto e con una certa quota di rammarico s ...Roma, 19 settembre 2020 - Stadi aperti per tutte le partite di Serie A da domani, con la limitazione di un massimo di ingressi di mille persone. E' stato stabilito durante l'incontro organizzato dal m ...