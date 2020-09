Roma, coppia di ladri in azione: utilizzavano carte di credito rubate nelle stazioni della metropolitana (Di domenica 20 settembre 2020) Una strategia consolidata quella messa in atto da R.A., 34enne romeno e C.V. 29enne anche lei romena compagna dell’uomo, sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dai poliziotti del commissariato Porta Pia. Specializzata nei furti e nei borseggi, la coppia utilizzava poi le carte di credito trovate nei portafogli, rubati prevalentemente in luoghi molto affollati come le stazioni metro. Partiti dalla denuncia di una vittima, alla quale la coppia era riuscita a sottrarre la somma di 1000 euro, attraverso due distinti prelievi effettuati in una banca in viale delle Province, gli agenti hanno avviato un’ immediata attività volta all’ identificazione dei responsabili. Attraverso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza dell’istituto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020) Una strategia consolidata quella messa in atto da R.A., 34enne romeno e C.V. 29enne anche lei romena compagna dell’uomo, sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dai poliziotti del commissariato Porta Pia. Specializzata nei furti e nei borseggi, lautilizzava poi leditrovate nei portafogli, rubati prevalentemente in luoghi molto affollati come lemetro. Partiti dalla denuncia di una vittima, alla quale laera riuscita a sottrarre la somma di 1000 euro, attraverso due distinti prelievi effettuati in una banca in viale delle Province, gli agenti hanno avviato un’ immediata attività volta all’ identificdei responsabili. Attraverso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza dell’istituto di ...

CorriereCitta : Roma, coppia di ladri in azione: utilizzavano carte di credito rubate nelle stazioni della metropolitana - Delirio897J : Pedro-Dzeko sarebbe stata una bella coppia d'attacco per la Roma - e4irk : @clarinsolia Diventeremo una coppia meravigliosa, tutti amanti di Roma ?????? - FrancyFavotto : #Sesso: #scambismo, #storia e #curiosità di una #pratica che arriva da #lontano. - lelecoccia : RT @ValValkiriaBDSM: Oggi ultimo giorno a #Roma! Ultima possibilità dell’anno di servirmi in questa città (anche in coppia)! Chiama! #Domi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma coppia Roma, coppia di ladri in azione: utilizzavano carte di credito rubate nelle stazioni della metropolitana Il Corriere della Città Rosalinda Celentano: “Avrei voluto nascere senza sesso, chi mette targhe mi fa orrore”

Rosalinda Celentano è tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2020. Nel corso della prima puntata, Paolo Belli l'ha definita come una donna "molto emotiva". Si è esibita con Tinna Hoffman, perché ...

Ballando con le stelle 2020, il cast e le novità. La guida

Roma, 19 settembre 2020 – Dopo tanti rinvii, è tutto pronto per la nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’. Il dance show condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, debutta o ...

Buon compleanno, Sophia Loren: i 5 ruoli più belli

Buon compleanno, Sophia! La più diva delle dive nostrane (e non solo) compie 85 anni. E non ha nessuna intenzione di andare in pensione. Presto arriverà su Netflix il suo nuovo film: La vita davanti a ...

Rosalinda Celentano è tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2020. Nel corso della prima puntata, Paolo Belli l'ha definita come una donna "molto emotiva". Si è esibita con Tinna Hoffman, perché ...Roma, 19 settembre 2020 – Dopo tanti rinvii, è tutto pronto per la nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’. Il dance show condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, debutta o ...Buon compleanno, Sophia! La più diva delle dive nostrane (e non solo) compie 85 anni. E non ha nessuna intenzione di andare in pensione. Presto arriverà su Netflix il suo nuovo film: La vita davanti a ...