Roma, comunicato sulla trattativa per Milik: "Smentiamo illazioni su condizioni fisiche giocatore" (Di domenica 20 settembre 2020) Duro comunicato della Roma in risposta alle parole di Cristiano Giuntoli nel corso del pre partita di Parma-Napoli e per mettere un freno alle voci delle ultime ore circa lo stallo nella trattativa per l'acquisto di Arkadiusz Milik: "In merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con il Napoli per il possibile trasferimento di Arkadiusz Milik, l'AS Roma smentisce qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di più sulle condizioni fisiche del calciatore, per il quale nutre profonda stima e rispetto". La nota della società capitolina prosegue: "Il Club ribadisce che non commenta mai e mai commenterà, né in una comunicazione ufficiale ...

