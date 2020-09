Roma, armati di pistola rapinano l’addetto di una società di giochi digitali: arrestate 2 persone (Di domenica 20 settembre 2020) Poco dopo le 12 di ieri erano riusciti a rapinare l’addetto di una società incaricato alla riscossione degli incassi dei giochi digitali di vari esercizi commerciali della Capitale. Un bottino non di poco conto, circa 10.000 euro, che i due, dopo aver minacciato con una pistola il dipendente della ditta ed aver dirottato il furgone in una zona isolata di via Girolamo Aleandro, si sono fatti consegnare prima di darsi alla fuga a bordo di uno scooter. La vittima della rapina – un 32enne originario di Avezzano (AQ), ma domiciliato a Roma – ha immediatamente dato l’allarme al “112”: ad intervenire sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato che, raccolte le dichiarazioni dell’uomo, si sono subito messi a lavoro. L’attività di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020) Poco dopo le 12 di ieri erano riusciti a rapinare l’addetto di una società incaricato alla riscossione degli incassi deidi vari esercizi commerciali della Capitale. Un bottino non di poco conto, circa 10.000 euro, che i due, dopo aver minacciato con unail dipendente della ditta ed aver dirottato il furgone in una zona isolata di via Girolamo Aleandro, si sono fatti consegnare prima di darsi alla fuga a bordo di uno scooter. La vittima della rapina – un 32enne originario di Avezzano (AQ), ma domiciliato a– ha immediatamente dato l’allarme al “112”: ad intervenire sono stati i Carabinieri della StazioneMontespaccato che, raccolte le dichiarazioni dell’uomo, si sono subito messi a lavoro. L’attività di ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma armati Roma. Armati di coltello rapinarono oltre 800 euro ed una pistola in una tabaccheria. Indiziati di delitto dalla Polizia un 26enne, un 36enne ed un 46enne romani Cronache Cittadine Torvaianica, terrore in spiaggia: in 2 sparano a un pregiudicato e fuggono

Spedizione in spiaggia a Torvaianica. Due uomini a volto coperto e con i caschi da motociclista scesi da uno scooter hanno sparato alcuni colpi di pistola contro una persona che stava prendendo il sol ...

Agguato in spiaggia a Roma Torvaianica, ferito un pegiudicato albanese

In due sono arrivati in spiaggia armati di pistola e sparano ferendo un pregiudicato albanese. Forse un regolamento di conti alla base del gesto Condividi 20 settembre 2020 Paura questa mattina per un ...

Agguato in spiaggia vicino a Roma, un ferito

Spari in spiaggia a Torvaianica. Dalle prime informazioni, due uomini, a volto coperto e armati di pistola, sono arrivati in scooter intorno alle 10.30 ed entrati in spiaggia all'altezza di uno st ...

