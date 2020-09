Roland Garros 2020, il montepremi e il prize money (Di domenica 20 settembre 2020) Il montepremi e il prize money del Roland Garros 2020, terzo Slam stagionale in programma dal 21 settembre all’11 ottobre. In un periodo dell’anno inconsueto, lo Slam parigino è pronto a partire dopo i tornei di Roma e Amburgo. Presenti Novak Djokovic e Rafael Nadal, oltre ai tanti azzurri che si sono messi in mostra agli Internazionali. Da Matteo Berrettini a Jannik Sinner, fino a Fabio Fognini che è in cerca di riscatto. Il prize money complessivo è diminuito vertiginosamente rispetto al 2019: ai vincitori del singolare infatti andrà una cifra di 1.6 milioni di euro al posto dei 2.3 dello scorso anno, oltre ai consueti 2000 punti valevoli per il ranking. Di seguito tutti i montepremi, dal ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Ile ildel, terzo Slam stagionale in programma dal 21 settembre all’11 ottobre. In un periodo dell’anno inconsueto, lo Slam parigino è pronto a partire dopo i tornei di Roma e Amburgo. Presenti Novak Djokovic e Rafael Nadal, oltre ai tanti azzurri che si sono messi in mostra agli Internazionali. Da Matteo Berrettini a Jannik Sinner, fino a Fabio Fognini che è in cerca di riscatto. Ilcomplessivo è diminuito vertiginosamente rispetto al 2019: ai vincitori del singolare infatti andrà una cifra di 1.6 milioni di euro al posto dei 2.3 dello scorso anno, oltre ai consueti 2000 punti valevoli per il ranking. Di seguito tutti i, dal ...

peterkama : da noi si riapre , di là si richiude... e qualcuno parla di dittatura sanitaria , la dittatura e' del virus nei vos… - livetennisit : I problemi del Roland Garros. Tra presenza del pubblico e l’emergenza sanitaria - _ThousandN : Ad ogni modo, l'impressione è che questo torneo interessasse solo agli italiani. Gli altri, hanno fatto gara a fars… - oktennis : Roland Garros: forfait di Bianca Andreescu, assente ormai da un anno - Marco77018284 : @SkySport Allenamento per il Roland Garros, dove i soliti thiem e co vs lui spariranno -