Risultati Serie A, 1ª giornata: Genoa-Crotone LIVE

Risultati Serie A – Si torna in campo per la Serie A. Una nuova stagione è pronta a cominciare. Ad aprire il turno Fiorentina-Torino, vittoria viola per 1-0. Verona-Roma finisce senza reti. Il Napoli vince a Parma, il Genoa riceve il Crotone. Sassuolo-Cagliari promette spettacolo, grande attesa per la prima Juve di Andrea Pirlo, che ospita la Sampdoria. Chiude il turno Milan-Bologna. Rinviate al 30 settembre Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia. Di seguito i Risultati e la classifica.

Risultati Serie A

Sabato 19 settembre
ore 18 Fiorentina-Torino 1-0 (77′ Castrovilli) (LE PAGELLE)
ore 20,45 Verona-Roma 0-0 (LE PAGELLE)

Domenica 20 settembre
ore 12:30 Parma-Napoli 0-2 (63′ Mertens, 77′ Insigne)

PARMA - Debutto con vittoria per il Napoli, che s'è imposto a Parma con le reti nella ripresa di Dries Mertens e Lorenzo Insigne (2-0). Ma il protagonista della vittoria azzurra allo stadio Tardini è ...

La partita Juventus – Sampdoria del 20 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie A TORINO – Questa sera, domenica 20 ...

Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle quattro partite che domenica 20 settembre si giocano per la 1^ giornata del massimo campionato. In campo Juventus e Napoli. Inizia finalment ...

