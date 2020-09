Rinvenuti misteriosi sarcofagi rimasti sepolti per 2500 anni | l’ultima meravigliosa scoperta in Egitto FOTO

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 20 settembre 2020) Un totale di 27più di 2.500fa sono stati portati alla luce dagli archeologi in un’antica necropoli egizia. Sono stati trovati all’interno di un pozzo scoperto di recente in un sito sacro a Saqqara, a sud della capitale, Il Cairo. Le tredici bare, come spiega la BBC, sono state scoperte all’inizio di questo mese, ma ne sono seguite altre 14, dicono i funzionari. Laè ora considerata dagli esperti una delle più grandi nel suo genere. Lepubblicate (sfoglia la gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo) mostrano bare di legno ben conservate dipinte con colori vivaci e altri manufatti più piccoli. Saqqara è stata un luogo di sepoltura attivo per oltre 3.000ed è stata ...