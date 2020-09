Reguilon si presenta: “Al Tottenham per Mourinho. Premier League campionato più difficile al mondo” (Di domenica 20 settembre 2020) Nonostante sia stato praticamente annunciato nello stesso momento di Gareth Bale, l'arrivo di Sergio Reguilon al Tottenham è sicuramente un grandissimo affare. Gli Spurs hanno chiuso un doppio colpo in entrata davvero pazzesco. Il calciatore spagnolo, proveniente anche lui dal Real Madrid, ha commentato i motivi che lo hanno spinto a firmare per il club inglese parlando al sito ufficiale della società.Reguilon: "Qui per Mourinho"caption id="attachment 1024237" align="alignnone" width="703" Reguilon (Twitter Tottenham)/caption"Sono molto felice di essere qui. Mi piace molto la filosofia del club e dell'allenatore (Mourinho ndr). Queste sono le cose che mi hanno fatto venire voglia di venire qui", ha esordito Reguilon. "La voglia di ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 settembre 2020) Nonostante sia stato praticamente annunciato nello stesso momento di Gareth Bale, l'arrivo di Sergioalè sicuramente un grandissimo affare. Gli Spurs hanno chiuso un doppio colpo in entrata davvero pazzesco. Il calciatore spagnolo, proveniente anche lui dal Real Madrid, ha commentato i motivi che lo hanno spinto a firmare per il club inglese parlando al sito ufficiale della società.: "Qui per"caption id="attachment 1024237" align="alignnone" width="703"(Twitter)/caption"Sono molto felice di essere qui. Mi piace molto la filosofia del club e dell'allenatore (ndr). Queste sono le cose che mi hanno fatto venire voglia di venire qui", ha esordito. "La voglia di ...

