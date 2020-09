Regno Unito, impennata di contagi: Londra verso nuovo lockdown (Di domenica 20 settembre 2020) E’ stata registrata un’impennata di contagi da Covid-19 in Regno Unito, per questo motivo il segretario alla Salute britannico, Matt Hancock ha dichiarato durante un’intervista a Sky News che potrebbero essere introdotte “misure più restrittive” per contrastare la diffusione del virus. “Le persone si sono rilassate durante l’estate, ora è il momento in cui tutti devono tornare a seguire le regole“, ha aggiunto Hancock che ha poi rivelato che sono in corso discussioni per un potenziale nuovo lockdown a Londra. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) E’ stata registrata un’dida Covid-19 in, per questo motivo il segretario alla Salute britannico, Matt Hancock ha dichiarato durante un’intervista a Sky News che potrebbero essere introdotte “misure più restrittive” per contrastare la diffusione del virus. “Le persone si sono rilassate durante l’estate, ora è il momento in cui tutti devono tornare a seguire le regole“, ha aggiunto Hancock che ha poi rivelato che sono in corso discussioni per un potenziale

antoguerrera : Per essere chiari e diffondere sana informazione - Il Regno Unito NON è in lockdown. Da mezzanotte 'non si è chius… - giornalettismo : Multe fino a 10mila sterline. Così #BorisJohnson inasprisce le sanzioni nei confronti di chi non rispetta le regole… - NetflixIT : Kit Harington apre un episodio di Criminal: Regno Unito stagione 2 con un monologo di 6 minuti, senza stacchi, guar… - nocchi_rita : RT @NetflixIT: Kit Harington apre un episodio di Criminal: Regno Unito stagione 2 con un monologo di 6 minuti, senza stacchi, guardando dri… - MassimoChiaram7 : RT @ilmessaggeroit: Brexit, le associazioni auto di UE e Regno Unito lanciano l'allarme: accordo o sarà disastro -