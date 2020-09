Regionali Puglia, gaffe di Teresa Bellanova al comizio di Scalfarotto: “Chiediamo il voto per Michele Emiliano e per Italia Viva” (Di domenica 20 settembre 2020) gaffe della ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, nel corso di un incontro elettorale a Brindisi con il candidato presidente della Regione Puglia per Italia Viva, Ivan Scalfarotto e la deputata Maria Elena Boschi. Alle battute finali del suo intervento, Bellanova fa il suo appello ai presenti, chiedendo il voto per Michele Emiliano, rivale di Scalfarotto alle Regionali pugliesi, e per Italia Viva. Poi, alla protesta di Boschi e del pubblico, si corregge. L'articolo Regionali Puglia, gaffe di Teresa Bellanova al comizio di Scalfarotto: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020)della ministra delle Politiche Agricole,, nel corso di un incontro elettorale a Brindisi con il candidato presidente della RegioneperViva, Ivane la deputata Maria Elena Boschi. Alle battute finali del suo intervento,fa il suo appello ai presenti, chiedendo ilper, rivale diallepugliesi, e perViva. Poi, alla protesta di Boschi e del pubblico, si corregge. L'articolodialdi: ...

matteosalvinimi : Anche in Puglia questa domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15 bastano cinque minuti del… - TeresaBellanova : Il 20 e 21 Settembre, alle elezioni regionali in #Puglia i riformisti scelgono @ItaliaViva, scelgono… - NicolaPorro : Siamo in piena follia #Recoveryfund. E mentre #UrsulavonderLeyen promette di cambiare Dublino sulle #regionali in T… - SaraLecci : @sararigby7 Aperti e blindati anti-Covid! Qui in Puglia ti danno il Referendum e un lenzuolo king size che chiamano… - fattoquotidiano : Regionali Puglia, gaffe di Teresa Bellanova al comizio di Scalfarotto: “Chiediamo il voto per Michele Emiliano e pe… -