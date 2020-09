Regionali, in Puglia l'affluenza al 12%, alle 12,: quasi il 13% dei baresi al voto (Di domenica 20 settembre 2020) Regionali Puglia 2020, seggi aperti: corsa a otto per la presidenza 20 settembre 2020 Il 12,04% dei pugliesi ha votato per le elezioni Regionali e per il referendum. I dati del Ministero, aggiornati ... Leggi su baritoday (Di domenica 20 settembre 2020)2020, seggi aperti: corsa a otto per la presidenza 20 settembre 2020 Il 12,04% dei pugliesi ha votato per le elezionie per il referendum. I dati del Ministero, aggiornati ...

fattoquotidiano : “Un lenzuolo a due piazze”. “Una coperta”. “È difficile da piegare”. Guardate quanto è grande la scheda per votare… - fattoquotidiano : Regionali Puglia, gaffe di Teresa Bellanova al comizio di Scalfarotto: “Chiediamo il voto per Michele Emiliano e pe… - lorepregliasco : Un dato che colpisce: al momento l’affluenza è più in alta in Piemonte e Lombardia (dove c'è solo il referendum) ch… - BrignoliLucio : RT @lorepregliasco: Un dato che colpisce: al momento l’affluenza è più in alta in Piemonte e Lombardia (dove c'è solo il referendum) che in… - MichelaRoi : RT @lorepregliasco: Un dato che colpisce: al momento l’affluenza è più in alta in Piemonte e Lombardia (dove c'è solo il referendum) che in… -