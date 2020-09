Regionali: in 4 Regioni affluenza alle 12 al 12,76% ++ (Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 20 SET - alle ore 12 l'affluenza per le Regionali è del 12,76%: lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno che però prende in considerazione soltanto l'affluenza di Campania, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 20 SET -ore 12 l'per leè del 12,76%: lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno che però prende in considerazione soltanto l'di Campania, ...

LegaSalvini : ISTRUZIONI DI VOTO E INVITO AMICI Vi ricordiamo che sul sito ufficiale - Agenzia_Ansa : Effetto #Covid_19 sulle #Regionali, in varie regioni si registra la fuga di scrutatori. A #Bari da forfait il 67% d… - Linkiesta : Se dovesse finire, come è probabile che finisca, cinque regioni a uno per Matteo #Salvini, qualcuno tra i dirigenti… - ClaudiaBruno00 : RT @you_trend: ?? Affluenza definitiva alle ore 12 - riepilogo: #Regionali: 7 regioni: 13,1% #Referendum: 7 regioni con regionali: 14,4% R… - clabellocchi : RT @you_trend: ?? Affluenza definitiva alle ore 12 - riepilogo: #Regionali: 7 regioni: 13,1% #Referendum: 7 regioni con regionali: 14,4% R… -