Regionali | Giani al seggio con la famiglia Voto importante per la Toscana

ItaliaViva : Regionali, Toscana, @matteorenzi a Viareggio: 'Voglio un governatore, non una influencer, per questo sostengo Giani' - ItaliaViva : Regionali, Toscana, @matteorenzi a Pisa: 'Ai moderati dico: votate Giani' - Agenzia_Ansa : Regionali, in Toscana è testa a testa tra Giani e Ceccardi #ANSA

Sono entrambi «padroni» del loro partito, sono entrambi un «dono di Dio» (questo è il significato del loro nome) ma domani, 21 settembre, solo uno potrà festeggiare davvero il proprio onomastico. Per ...

Firenze, 20 settembre 2020 - Eugenio Giani, candidato del centrosinistra alla presidenza della Toscana, ha votato questa mattina, poco dopo le ore 10.30, insieme alla moglie Angela Guasti arrivando al ...

Toscana, seggi aperti. Primo dato di affluenza alle 12

Seggi aperti in Toscana per le elezioni regionali e il referendum costituzionale. Si potrà votare oggi, domenica 20 settembre, fino alle 23, e domani, lunedì 21, dalle 7 alle 15. Lo scrutinio si svolg ...

