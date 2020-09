Regionali, Ceccardi al seggio col marito. "Giornata storica" (Di domenica 20 settembre 2020) Cascina, Pisa,, 20 settembre 2020 - L'europarlamentare Susanna Ceccardi , candidata del centrodestra alla presidenza della Toscana, ha votato questa mattina, intorno alle 11.20, a Zambra, frazione del ... Leggi su lanazione (Di domenica 20 settembre 2020) Cascina, Pisa,, 20 settembre 2020 - L'europarlamentare Susanna, candidata del centrodestra alla presidenza della Toscana, ha votato questa mattina, intorno alle 11.20, a Zambra, frazione del ...

SusannaCeccardi : ??? ELEZIONI #REGIONALI TOSCANA, COME SI VOTA Fai una croce sul nome Susanna Ceccardi e una croce su uno dei simbol… - Noiconsalvini : ++ ??IMPERDIBILE! OGGI ALLE 18 TI ASPETTIAMO A FIRENZE CON SUSANNA CECCARDI, PRONTI A DARLE LA CARICA FINALE PER LE… - SusannaCeccardi : Da oggi, fino a tutta domenica e arrivando a lunedì alle 15, quando chiuderanno i seggi per le elezioni regionali,… - dapaoletti : Referendum e Regionali, Susanna Ceccardi al voto: 'Sono emozionata, è un giorno storico' - bizcommunityit : Vittorio Feltri sulle regionali: 'Susanna Ceccardi, una in gamba. Ma in ogni caso il voto non toccherà il #governo' -