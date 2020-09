Regionali Campania, il Covid non ferma gli elettori: affluenza al 42,6% alle 23 (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si chiudono i seggi. L’affluenza in Campania alle 23 si attesta al 42,6% (dato ancora parziale). Scampato il pericolo astensione: il Covid non ferma gli elettori. A Napoli e provincia il dato ancora parziale è del 37,97%. Seggi aperti anche domani dalle 7 alle 15. Un dato in linea rispetto alle elezioni in Campania del 2015. Cinque anni fa l’affluenza fu del 51,93%, ma c’era un solo giorno a disposizione. Napoli città all’epoca registrò il 51.47% degli elettori, Avellino il 46.58%, Benevento il 45.42%, Caserta il 54.31% e Salerno il 55.52%. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si chiudono i seggi. L’in23 si attesta al 42,6% (dato ancora parziale). Scampato il pericolo astensione: ilnongli. A Napoli e provincia il dato ancora parziale è del 37,97%. Seggi aperti anche domani d15. Un dato in linea rispettoelezioni indel 2015. Cinque anni fa l’fu del 51,93%, ma c’era un solo giorno a disposizione. Napoli città all’epoca registrò il 51.47% degli, Avellino il 46.58%, Benevento il 45.42%, Caserta il 54.31% e Salerno il 55.52%. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

