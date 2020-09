Regionali | affluenza a Napoli e in Campania | il dato

you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - you_trend : ??? Province con affluenza più alta al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Aosta 18,2% Firenze 17,2% P… - lorepregliasco : Un dato che colpisce: al momento l’affluenza è più in alta in Piemonte e Lombardia (dove c'è solo il referendum) ch… - org00_ : RT @you_trend: ?? Affluenza parziale #regionali ore 19: #Campania: 26,3% (485 comuni su 550) #Liguria: 31,6% (231 comuni su 234) #Puglia: 2… - HuffPostItalia : Affluenza alle 19, Referendum-Regionali al 30% -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali affluenza

Aggiornamento alle 19 Primo dato parziale sull’affluenza per il referendum alle ore 19: ha votato il 28,9% degli aventi diritto. Lo ha reso noto il Viminale precisando che il dato riguarda 1.491 comun ...Carta d’identità, tessera elettorale e mascherina. Il voto ai tempi dei Covid, tra distanze di sicurezza e igienizzanti, è scivolato via senza intoppi. Quantomeno questa mattina. L’affluenza è stata b ...In quell'occasione si votava però solo nella giornata di domenica dalle 7 alle 23. ORE 19: La percentuale dei votanti alle urne per le Regionali sino alle ore 19 tocca il 28,27% (13394 votanti). Per i ...