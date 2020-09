(Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di Deper il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. E’ lui l’uomodel momento“. È quanto twittato poco fa da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Il patron azzurro irrompe nel bel mezzo del silenzio elettorale perre la candidatura del Governatore uscente della Campania, Vincenzo De. Non sono mancate le polemiche al tweet da parte di alcuni sostenitori della squadra partenopea, tra il “pensa a completare la rosa” e “non tirare in ballo il Napoli nella politica”. Il presidente del club campano non ...

anteprima24 : ** #Regionali, Adl promuove l'amico De Luca: 'È l'uomo migliore del momento' ** - Shorty71550313 : @sonoNAPnonITA @monelloevoluto @FEDERAIO74 Infatti ho aggiunto che una ragione può essere che ADL si aspettava fond… -

Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. E’ lui l’uomo migliore del momento. #ADL ...Weekend di elezioni per la Regione Campania e in campo scende anche Aurelio De Laurentiis. No, il patron del Napoli - che farà il suo esordio contro il Parma nella nuova Serie A proprio oggi - non si ...Uno sgambetto che non mancherà di causare polemiche, quello di Aurelio de Laurentiis: a votazioni in corso con un tweet ha dichiarato che "Il Calcio Napoli" sostiene la candidatura di Vincenzo De Luca ...