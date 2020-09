Referendum | romani al voto tra gel e matite disinfettate e distanziamento | ”Se si va sugli autobus si può venire anche a votare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 settembre 2020) Poche code e nessuna preoccupazione tra iche si sono recati a votare per ilsul taglio dei parlamentari. I seggi elettorali hanno aperto i battenti alle 7 di questa mattina e chiuderanno alle 23, mentre lunedì gli orari disponibili per esprimere la propria preferenza saranno dalle 7 alle 15. “E’ andato tutto bene – dice una signora al termine delnel seggio della scuola primaria Alberto Manzi, nella zona est della capitale – non c’è affollamento e si entra uno alla volta”. “Il gel disinfettante si trova sia all’ingresso sia all’interno dell’aula – le fa eco un’altra fuori dall’Istituto Comprensivo Parco della Vittoria a pochi passi da piazza Mazzini – ci hanno fattolasciare la borsa ...