Referendum: Roma, alle 12 al voto 11% votanti (Di domenica 20 settembre 2020) E’ dell’11,09% l’affluenza alle ore 12 nei seggi elettorali allestiti a Roma per il Referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari. Una percentuale di un punto al di sotto della media nazionale registrata nella prima rilevazione sull’affluenza. Finora si sono recati nei seggi 229.861 votanti su 2.071.933 aventi diritto. Leggi su romadailynews (Di domenica 20 settembre 2020) E’ dell’11,09% l’affluenzaore 12 nei seggi elettoralistiti aper ilcostituzionale sul taglio del numero dei parlamentari. Una percentuale di un punto al di sotto della media nazionale registrata nella prima rilevazione sull’affluenza. Finora si sono recati nei seggi 229.861su 2.071.933 aventi diritto.

riccardomagi : La stessa @AtacNews che non ci permise di fare campagna per il referendum #MobilitiamoRoma ora è piena di messaggi… - 6000sardine : Domani alle ore 17.00 vi aspettiamo a #Roma in piazza Santi Apostoli per dire #No al #Referendum costituzionale. Sa… - repubblica : Referendum, oggi in piazza a Roma la manifestazione per il 'No al taglio dei parlamentari' [aggiornamento delle 16:… - FRANCESC0PAGANO : RT @you_trend: ?? Affluenza definitiva al #referendum a #Roma alle ore 12: 11,1% - FrancjKicca : RT @MercurioPsi: #ATAC - oggi servizio scarso, a occhio intorno all'80% @ilmessaggeroit parla di 1.000 autisti impegnati ai seggi per il #… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Roma Referendum Roma, la fuga dei presidenti: due su dieci rinunciano all’incarico Corriere della Sera Election Day, i dati nel Lazio

Si vota anche nel Lazio. Non solo per il referendum costituzionale ma anche in alcuni Comuni, di tutte e cinque le province, per il rinnovo del Consiglio municipale e del sindaco. Alle ore 12 in provi ...

Presidente sta male, chiuso seggio

Giornata di elezioni regionali 2020 e referendum, tra curiosità e qualche intoppo. Come a Genova, dove un seggio elettorale è stato chiuso perché il presidente è stato male nella notte, con febbre alt ...

Almanacco del 20 Settembre

A Milano il sole sorge alle 06:09 e tramonta alle 18:23 (ora solare) La Breccia di Porta Pia: Dopo cinque ore di fuoco l’Esercito del Regno d’Italia, guidato dal Generale Raffaele Cadorna, aprì un var ...

Si vota anche nel Lazio. Non solo per il referendum costituzionale ma anche in alcuni Comuni, di tutte e cinque le province, per il rinnovo del Consiglio municipale e del sindaco. Alle ore 12 in provi ...Giornata di elezioni regionali 2020 e referendum, tra curiosità e qualche intoppo. Come a Genova, dove un seggio elettorale è stato chiuso perché il presidente è stato male nella notte, con febbre alt ...A Milano il sole sorge alle 06:09 e tramonta alle 18:23 (ora solare) La Breccia di Porta Pia: Dopo cinque ore di fuoco l’Esercito del Regno d’Italia, guidato dal Generale Raffaele Cadorna, aprì un var ...