Referendum, partiti al voto col pensiero all’impatto sul governo (Di domenica 20 settembre 2020) E` stata votata quasi all`unanimità nell`ultima lettura parlamentare, con l`appoggio di tutti i gruppi principali presenti alla Camera, a parte qualche distinguo individuale. E` ancora sostenuta - almeno nelle dichiarazioni ufficiali, pur con un grado di convinzione variabile a seconda dei vari soggetti in campo - da una amplissima maggioranza di partiti anche alla vigilia del Referendum. Eppure la riforma costituzionale promossa dal Movimento 5 stelle per la riduzione del numero di deputati e senatori eletti (da 945 a 600, per la precisione da 630 deputati e 315 senatori a 400 e 200) arriva all`appuntamento con la consultazione popolare avvolta da un`aura di incertezza. Come spesso accade, infatti, le manovre politiche contingenti hanno rimescolato gli schieramenti referendari: sia tra le forze di opposizione che all`interno della maggioranza si ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 20 settembre 2020) E` stata votata quasi all`unanimità nell`ultima lettura parlamentare, con l`appoggio di tutti i gruppi principali presenti alla Camera, a parte qualche distinguo individuale. E` ancora sostenuta - almeno nelle dichiarazioni ufficiali, pur con un grado di convinzione variabile a seconda dei vari soggetti in campo - da una amplissima maggioranza dianche alla vigilia del. Eppure la riforma costituzionale promossa dal Movimento 5 stelle per la riduzione del numero di deputati e senatori eletti (da 945 a 600, per la precisione da 630 deputati e 315 senatori a 400 e 200) arriva all`appuntamento con la consultazione popolare avvolta da un`aura di incertezza. Come spesso accade, infatti, le manovre politiche contingenti hanno rimescolato gli schieramenti referendari: sia tra le forze di opposizione che all`interno della maggioranza si ...

fattoquotidiano : Referendum, l’Agcom richiama Rai, Sky e La7: “Subito riequilibrio in tg e programmi. Dare uguale spazio a partiti a… - Corriere : ?? Quando si vota, quali sono le posizioni dei partiti e le ragioni del Sì e del No. Tutto quello che c'è da sapere… - 6000sardine : Domani alle ore 17.00 vi aspettiamo a #Roma in piazza Santi Apostoli per dire #No al #Referendum costituzionale. Sa… - Renato47Rm : RT @DavideAiello85: La riduzione del numero dei parlamentari è già realtà. Oggi i cittadini sono chiamati a confermare una riforma costituz… - StefanoFlajani : RT @CpiSardegna: Il risultato delle #elezioni, sia del #Referendum che delle #regionali, non schioderà comunque dalle poltrone certi partit… -