Referendum parlamentari, cosa succede se vince il SI o il NO? (Di domenica 20 settembre 2020) Oggi si vota sia per il Referendum per la riduzione dei parlamentari sia per le elezioni comunali locali e regionali. I seggi sono aperti dalle 7 di domenica 20 settembre fino a lunedì 21 settembre alle 15. Referendum: cosa accade se vince il SI? Se i voti daranno parere favorevole cioè se vincerà il SI ci sarà una riduzione del numero dei parlamentari altrimenti resterà tutto come prima. La riduzione prevede 345 parlamentari in meno di cui 230 deputati e 115 senatori. Lo Stato risparmierebbe 82 milioni di euro, una cifra considerevole ( 53 milioni per la Camera, 29 milioni per il Senato) circa lo 0,005% del debito pubblico italiano. La riduzione dei parlamentari oltre a portare una ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 20 settembre 2020) Oggi si vota sia per ilper la riduzione deisia per le elezioni comunali locali e regionali. I seggi sono aperti dalle 7 di domenica 20 settembre fino a lunedì 21 settembre alle 15.accade seil SI? Se i voti daranno parere favorevole cioè serà il SI ci sarà una riduzione del numero deialtrimenti resterà tutto come prima. La riduzione prevede 345in meno di cui 230 deputati e 115 senatori. Lo Stato risparmierebbe 82 milioni di euro, una cifra considerevole ( 53 milioni per la Camera, 29 milioni per il Senato) circa lo 0,005% del debito pubblico italiano. La riduzione deioltre a portare una ...

AzzolinaLucia : Domenica e lunedì si vota per il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Invito tutti a partecipare… - fattoquotidiano : #REFERENDUM TAGLIO DEI PARLAMENTARI Marco Travaglio smonta le obiezioni del No [VIDEO] - carlosibilia : L' aspettiamo da decenni una legge che tagliasse il numero dei parlamentari. Prima di arrivare al referendum è stat… - HoMadopa : RT @Linkiesta: Il No al #referendum è un No al populismo, è un No ai demagoghi e ai sovranisti con le peggiori intenzioni. La bestia populi… - ilCogito : RT @vitalbaa: Si vota sul merito del taglio dei parlamentari, dopo aver valutato analisi ex ante circa gli impatti del taglio. Perciò - ri… -