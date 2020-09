Referendum, il primo dato sull’affluenza: dopo cinque ore ha votato il 12,2% (Di domenica 20 settembre 2020) Alle ore 12 l’affluenza per il Referendum costituzionale è del 12,2%. Le urne sono aperte oggi, 20 settembre, fino alle 23, e domani, 21 settembre, fino alle 15. Stando al portale Eligendo, tra le Regioni con l’affluenza più elevata figurano Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Liguria, tutte oltre il 14%. Al contrario, non si arriva al 10% di affluenza in Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il premier Giuseppe Conte ha commentato: «Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica. C’è sempre l’auspicio che ci sia la partecipazione dei cittadini. Io ho votato in scienza e coscienza». Conte ha votato intorno all’ora di pranzo nel seggio allestito presso una scuola nel centro storico di Roma. Giunto ... Leggi su open.online (Di domenica 20 settembre 2020) Alle ore 12 l’affluenza per ilcostituzionale è del 12,2%. Le urne sono aperte oggi, 20 settembre, fino alle 23, e domani, 21 settembre, fino alle 15. Stando al portale Eligendo, tra le Regioni con l’affluenza più elevata figurano Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Liguria, tutte oltre il 14%. Al contrario, non si arriva al 10% di affluenza in Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il premier Giuseppe Conte ha commentato: «Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica. C’è sempre l’auspicio che ci sia la partecipazione dei cittadini. Io hoin scienza e coscienza». Conte haintorno all’ora di pranzo nel seggio allestito presso una scuola nel centro storico di Roma. Giunto ...

